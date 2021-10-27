Выборы мэра Омска планируется провести 17 ноября

ОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Выборы мэра Омска планируется провести на внеочередном заседании горсовета 17 ноября. Об этом заявил на заседании горсовета, депутаты которого выберут главу города из отобранных конкурсной комиссией претендентов, его председатель Владимир Корбут.

Занимавшая этот пост с конца 2017 года Оксана Фадина перешла на работу в Госдуму.

"В случае успешного завершения третьего этапа конкурса по отбору на [пост] мэра Омска мы планируем проведение внеочередного заседания омского городского совета на 17 ноября. <…> Здесь присутствие только очное, потому что может быть тайное или поименное голосование, поэтому прошу <…> депутатов обеспечить стопроцентное участие", - сказал Корбут.

Кандидатов на пост мэра Омска будет отбирать конкурсная комиссия, в которую вошли семь представителей региональных властей и семь депутатов горсовета. Прием документов от кандидатов завершится 8 ноября. Регламент предполагает три этапа отбора, по итогам которых депутаты горсовета выберут минимум из двух кандидатов главу города.

Фадина заняла пост мэра Омска в декабре 2017 года. Она стала первым главой города, который был избран депутатами горсовета, а не жителями Омска. До этого она возглавляла Министерство экономики Омской области. В 2021 году она одержала победу на выборах депутатов Государственной думы в 141-м избирательном округе.