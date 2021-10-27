В СБ РФ призвали обеспечить защиту служебных данных при переводе чиновников на удаленку

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Многие каналы доступа к служебным базам данных при переводе чиновников на удаленную работу не были защищены, нужно устранить такие нарушения. Об этом заявил секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев в среду на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центральной России.

"При переводе сотрудников и служащих в связи с пандемией коронавирусной инфекции на удаленный режим работы существенное количество каналов доступа к служебным информационным системам не были в должной мере защищены, не соблюдались правила безопасности при работе на компьютерах, - указал Патрушев. - Учитывая переход в настоящее время сотрудников органов власти и подведомственных им организаций на дистанционный режим работы, прошу руководителей регионов принять необходимые меры по недопущению указанных нарушений".

Секретарь СБ России указал на многочисленные факты несанкционированного доступа и внедрения в информационные системы вредоносного программного обеспечения. Среди объектов посягательств, по его словам, ресурсы органов власти и местного самоуправления, предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, включая атомную, а также учреждений образования и науки.

"На этом фоне в ряде субъектов Федерации выявляются нарушения, создающие предпосылки к утечке через технические каналы информации ограниченного пользования. Отсутствует подключение всей необходимой информационной инфраструктуры к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Затягиваются сроки внедрения отечественного программного обеспечения", - подчеркнул Патрушев.