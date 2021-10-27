Патрушев потребовал ускорить переход на отечественное ПО в госструктурах

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Перевод органов власти на отечественное программное обеспечение (ПО) должен быть ускорен. Об этом заявил в среду секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по вопросам нацбезопасности в регионах Центральной России.

"<...> Важно усилить работу по защите информационных ресурсов в органах государственной власти и местного самоуправления от внедрения вредоносного программного обеспечения, в том числе за счет ускорения перехода на использование отечественного программного обеспечения", - сказал Патрушев.

Секретарь СБ РФ потребовал также активизировать укомплектование органов власти специалистами по кибербезопасности и повысить эффективность противодействия правонарушениям в сфере IT, "обратив особое внимание на защиту персональных данных граждан".

Патрушев отметил необходимость формирования безопасной среды "оборота достоверной информации" и призвал принять меры по борьбе с распространением в интернете деструктивных и антиобщественных материалов. Кроме того, секретарь Совбеза считает важным обеспечить "активное использование информационных технологий в интересах сохранения и защиты культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей народов России".