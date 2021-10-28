Белоусов заявил, что Россия будет прилагать все усилия для нормализации работы ОЗХО

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Россия не согласна с попытками превратить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в механизм реализации геополитических интересов узкой группы стран и будет прилагать все усилия для нормализации ее работы. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в Первом комитете Генеральной ассамблеи.

"В ОЗХО сложилась весьма непростая ситуация. Эта некогда авторитетная международная структура, где решения всегда принимались консенсусом, оказалась расколотой вследствие политизации, размывания мандата, отхода от положений Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Ряд государств фактически переформатировали организацию в угоду своих узкокорыстных геополитических установок", - отметил Белоусов.

По его словам, ярким примером политизации работы ОЗХО является проект резолюции Генассамблеи ООН "Осуществление КЗХО". "Год от года мы призываем ее авторов начать серьезно относиться к вносимому ими документу и приложить надлежащие усилия по восстановлению ее консенсусного характера, - сказал дипломат. - Мы не питаем иллюзий насчет того, что это будет просто, но ничего вообще не делать просто безответственно".

Зампостпреда отметил, что в этом году призывы РФ вновь были проигнорированы. "По проекту были проведены лишь одни консультации, а принципиальные для нас предложения государств-членов по доработке текста остались без учета, - обратил внимание он. - Использование же в нем политизированных пассажей с безосновательными обвинениями отдельных добросовестных государств - членов Конвенции считаем абсолютно недопустимым. При этом в нем фактически отсутствует хотя бы призыв к последнему государству обладателю химоружия - США - скорейшим образом завершить процесс уничтожения своих запасов".

"Хотели бы подчеркнуть, что не готовы согласиться с трансформацией ОЗХО в инструмент политического давления и реализации геополитических интересов узкой группы стран, - заявил дипломат. - Россия будет и впредь прилагать все усилия в интересах возобновления верховенства международного права, поддержания целостности конвенции и нормализации работы ОЗХО".