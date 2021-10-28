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Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Амирханова на пост главы правительства региона

Сергей Меликов подписал указ о сложении полномочий правительства, поручив кабину региона продолжать выполнять свои функции до формирования нового правительства

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Народного Собрания (парламента) Дагестана в четверг одобрили кандидатуру Абдулпатаха Амирханова на пост председателя правительства республики, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Сегодня, 28 октября, Народное Собрание Республики Дагестан согласовало кандидатуру Абдулпатаха Амирханова для назначения на должность председателя правительства Дагестана, за него единогласно проголосовали 85 депутатов", - сообщили в пресс-службе.

В среду глава Дагестана Сергей Меликов внес предложение по кандидатуре Амирханова в республиканский парламент для получения согласия на назначение его председателем правительства республики. Ранее, 14 октября, Меликов подписал указ о сложении полномочий правительства, поручив кабину региона продолжать выполнять свои функции до формирования нового правительства.

Амирханову 59 лет. Ранее он работал на различных должностях во властных структурах республики, в 2018 году был начальником отдела инвестиционного развития департамента инвестиционных проектов Минкавказа РФ. С 2019 года руководитель территориального управления Росимущества в Республике Дагестан.

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