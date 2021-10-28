Министерства заменят департаменты в правительстве Белгородской области в 2022 году

ТАСС, 28 октября. Министерства заменят существующие департаменты, комитеты и комиссии в структуре правительства Белгородской области в 2022 году. В составе правительства останутся губернатор и его заместители, сообщила по итогам внеочередного заседания пресс-служба облдумы в четверг.

"В 2022 году министерства и управления заменят существующие департаменты, управления, комитеты и комиссии. Внутри министерства будут делиться на департаменты и отделы. Так, министерства будут осуществлять государственную политику и отраслевое (межотраслевое) управление в установленной сфере деятельности. Руководит министерством министр, на должность его назначит губернатор", - говорится в сообщении.

В функциях управлений - контроль и надзор в установленной сфере деятельности, специальные функции то или иное управление сможет получить по решению правительства области. Как отметили в пресс-службе, с 2022 года в составе правительства области останутся губернатор и его заместители. При этом у заместителей главы региона останется возможность совмещения должностей.