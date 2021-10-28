Захарова: Запад сам отгораживает себя от России, предпринимая репрессивные меры

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Заявления о том, что Москва выстраивает вокруг себя железный занавес, ошибочны, этим занимается коллективный Запад, отгораживая себя заборами репрессивных мер и дезинформации. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая по видеосвязи на международном форуме русскоязычных вещателей.

"Многие говорят, что Москва вновь выстраивает вокруг себя некий железный занавес. Почему вновь и почему мы? Совершенно непонятно. Не вдаваясь в исторические дебри, я хотела бы сказать, что все наоборот. Это коллективный Запад себя отгораживает и от большинства - в количественном показателе, - и от правового сегмента заборами репрессивных мер, непротиводействия этим мерам и, к сожалению, поощрения дезинформации", - сказала она.

Говоря о том, какие меры в свою очередь принимает Россия, Захарова отметила, что на системной основе ведется мониторинг фактов нарушения прав российских журналистов. "Это и российские журналисты, и СМИ соотечественников, и русскоязычные вещатели за рубежом. В этот процесс вовлечены, безусловно, наши дипломатические представительства, проверяются обстоятельства каждого инцидента. Это основа для нашей реакции", - добавила она.

По словам дипломата, реакция Москвы имеет разные уровни, она нацелена на побуждение международных организаций, профессионального сообщества "на противодействие забвению". "Если мы не будем фиксировать это каждый раз, через полгода, когда наши западные партнеры будут готовить обзорные доклады и выступать на конференциях, нам скажут, что этого не было и нам все привиделось, - указала Захарова. - Мы задействуем наши дипломатические каналы вплоть до уровня министра иностранных дел нашей страны. Мы каждый раз смотрим, какая реакция и какие шаги более уместны и более эффективны".

"Мы работаем с профильными международными институтами и, конечно, находимся в тесном едином порыве с различными ветвями нашей власти. С коллегами исполнительной и законодательной власти теснейшим образом работаем, чтобы задействовать всевозможные инструменты как международно-правовые, так и внутренние для того, чтобы оградить русскоязычного вещателя от того произвола, которому он подвергается", - заключила дипломат.