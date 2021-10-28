Лавров примет участие в саммите G20 в Риме 30-31 октября в очном формате

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров будет очно участвовать во встрече лидеров стран Группы 20 (G20) в Риме 30-31 октября, на полях саммита он проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите Группы двадцати в очном формате. У него состоится также целый ряд двусторонних встреч, в частности с китайским коллегой [Ван И]. Другие встречи в настоящее время прорабатываются с учетом графика", - указала дипломат.

Она отметила, что на саммите ожидается дискуссия лидеров по трем тематическим направлениям: мировая экономика и глобальное здравоохранение, изменение климата и охрана окружающей среды, а также устойчивое развитие. "В дополнение к этой проблематике на полях будут проведены два специализированных семинара по поддержке малого и среднего, а также женского предпринимательства и роли частного сектора в борьбе с изменениями климата", - добавила Захарова.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита Группы двадцати 30 и 31 октября в режиме онлайн.