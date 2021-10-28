Захарова: Москва рассчитывает, что НАТО пересмотрит подход к подготовке военных на Украине

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Москва отмечает неприемлемость обучения западными военными инструкторами радикалов на Украине и рассчитывает, что страны НАТО пересмотрят свое взаимодействие с военным ведомством Украины в свете публикации Вашингтонским университетом расследования на соответствующую тему. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы отметить абсолютную неприемлемость взаимодействия западных правительств и спонсируемых ими неправительственных организаций с экстремистскими националистическими силами на Украине. Военная подготовка неонацистов не просто недопустима, она в принципе немыслима и крайне опасна, в том числе для самой Украины", - отметила Захарова.

В конце сентября Вашингтонский университет опубликовал статью, в которой раскрываются связи ультраправой группировки Centuria с украинской Национальной академией сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. "Мы рассчитываем, что зарубежные партнеры, в первую очередь члены НАТО, все-таки ознакомятся с докладом Вашингтонского университета, и как минимум пересмотрят модальности своего взаимодействия с военным ведомством Украины", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Сотни тысяч фотографий, свидетельствующих о подготовке в том числе за деньги, при участии стран НАТО экстремистов, националистов на Украине, распространены в интернете, на персональных страницах этих людей. Они не то что не скрывают своего мировоззрения, они всячески им гордятся и навязывают его обществу. Они делают все, чтобы приучить общественность, по большому счету даже гражданское общество на Украине, к этой новой нормальности. Почему же общественные организации, которые отстаивают высшие принципы гуманизма, не обращают на это внимание на протяжении стольких лет?" - отметила Захарова.