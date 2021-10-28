Чижов высказался за прагматичное партнерство между Россией и Евросоюзом

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов, выступая в четверг на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне, высказался за прагматичное партнерство между РФ и ЕС.

"Искренне надеюсь, что мы уже прошли полосу явно ненормальных взаимоотношений с Евросоюзом, которую министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров назвал "семилеткой упущенных возможностей". Хотелось бы, чтобы она закончилась. При этом важно подчеркнуть, что мы отнюдь не стремимся к механическому возврату к былой системе координат <...> Наиболее подходящим определением для сути нового типа отношений Россия - ЕС я бы назвал прагматичное партнерство. Такой подход подразумевает прежде всего признание и уважение интересов друг друга", - сказал он, добавив, что "в этом смысле некоторые европейские государства, в том числе Италия, значительно преуспели".

Чижов заявил, что в нынешних условиях по крайней мере в теории есть шанс построить новый устойчивый фундамент отношений Москвы и Брюсселя, потребность в этом велика.

"Принцип "как корабль назовешь, так он и поплывет" не сработал. Зато теперь по крайней мере в теории у нас есть шанс создать новый действительно устойчивый фундамент отношений с ЕС. Потребность в этом явно велика", - сказал он на сессии "Деятельность дипломатии в современном международном контексте".

По словам Чижова, прошлые годы мы в Москве и Брюсселе "во весь голос рассуждали о стратегическом партнерстве", была даже своего рода конкуренция между странами ЕС. "На двусторонних треках мы докручивали это партнерство разными эпитетами такими как продвинутое, приоритетное, привилегированное. Но это мало что меняло по сути", - указал дипломат.

"Нынешняя безрадостная реальность такова, что наши отношения с Брюсселем стали заложником конфликта в третьей стране. Как эта страна называется, все знают. Большинство эффективных форматов нашего взаимодействия простаивают. Это относится и к энергетическому диалогу", - указал дипломат. При этом, продолжил Чижов, Россия не закрыла ни одну дверь, все заморозки исходили по инициативе ЕС.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию". В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.