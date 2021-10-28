Посол России в Париже назвал дискриминационным подход Франции к "Спутнику V"

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Посол России в Париже Алексей Мешков считает дискриминацией непризнание Францией привитых "Спутник V" дипломатов вакцинированными. Об этом он заявил в четверг на встрече в Люксембургском дворце с французской общественной ассоциацией "Пассаж".

По его словам, пандемия коронавируса "должна была бы сплотить все страны в поисках совместного ответа и преодоления кризиса". "Вместо этого разразились споры по поводу признания или непризнания разных вакцин. Заложниками стали простые люди, пострадала экономика и культурные связи", - подчеркнул Мешков.

Он напомнил, что "в России всему дипломатическому корпусу, вне зависимости от того, какими вакцинами сотрудники прививались, были выданы санитарные пропуска и немедленно предложены бесплатные вакцины". "Многие ими воспользовались, - заметил он. - Здесь же привитые "Спутником V" считаются невакцинированными. Что это, если не дискриминационный подход?".

Во Франции с июля действует режим санитарных пропусков при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров и других общественных мест. Такие пропуска выдаются при условии вакцинации только теми препаратами, которые зарегистрированы на территории ЕС.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что производители "Спутник V" завершают подготовку дополнительных документов для одобрения вакцины в Евросоюзе. По его словам, даты визита представителей Европейского медицинского агентства (ЕМА) в РФ согласовываются, визит готовится в этом году.