Замглавы МИД РФ обсудил с иранским коллегой взаимодействие по Сирии в астанинском формате

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери обсудили в пятницу ситуацию в Сирии, в том числе в контексте взаимодействия в астанинском формате.

"В ходе углубленного обмена мнениями по актуальной ближневосточной проблематике акцент был сделан на развитие ситуации в Сирии, в том числе в контексте взаимодействия в астанинском формате", - говорится в сообщении МИД РФ.

"В фокусе внимания также была обстановка в Йемене, Ираке и зоне Персидского залива", - отметили на Смоленской площади.