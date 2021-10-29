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Замглавы МИД РФ обсудил с иранским коллегой взаимодействие по Сирии в астанинском формате

Стороны также обсудили обстановку в Йемене, Ираке и зоне Персидского залива

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери обсудили в пятницу ситуацию в Сирии, в том числе в контексте взаимодействия в астанинском формате.

"В ходе углубленного обмена мнениями по актуальной ближневосточной проблематике акцент был сделан на развитие ситуации в Сирии, в том числе в контексте взаимодействия в астанинском формате", - говорится в сообщении МИД РФ.

"В фокусе внимания также была обстановка в Йемене, Ираке и зоне Персидского залива", - отметили на Смоленской площади.

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