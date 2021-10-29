Песков: формат выступления Путина на конференции в Глазго будет определен позже

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Формат выступления президента РФ Владимира Путина на конференции по климату в Глазго пока не определен, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока еще работаем, пока еще рано", - ответил в пятницу представитель Кремля на вопрос о формате выступления Путина на мероприятии.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата запланирована в Глазго на 1-2 ноября. Ранее Песков говорил, что Путин не будет очно участвовать в этом форуме.

В четверг на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент в преддверии конференции в Глазго обсудил вопросы, касающиеся сохранения окружающей среды и землепользования, которые входят в повестку дня предстоящего форума.