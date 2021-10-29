{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: формат выступления Путина на конференции в Глазго будет определен позже

Представитель Кремля ранее говорил, что президент не будет очно участвовать в этом форуме

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Формат выступления президента РФ Владимира Путина на конференции по климату в Глазго пока не определен, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока еще работаем, пока еще рано", - ответил в пятницу представитель Кремля на вопрос о формате выступления Путина на мероприятии.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата запланирована в Глазго на 1-2 ноября. Ранее Песков говорил, что Путин не будет очно участвовать в этом форуме.

В четверг на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент в преддверии конференции в Глазго обсудил вопросы, касающиеся сохранения окружающей среды и землепользования, которые входят в повестку дня предстоящего форума.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Путин назначил Андрея Лопухова новым послом России на Мальте
С октября 2017 года Лопухов занимал пост директора департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел
Читать полностью