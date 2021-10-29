Путин встретится с главой Росфинмониторинга

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно президент с ним встречается, Чиханчин докладывает о том, как работает служба в рамках своей компетенции", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что до этого Путин в Кремле проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. "Спектр вопросов на повестке дня понятный, это прежде всего двусторонние отношения, это обмен мнениями по целому кругу международных и региональных тем", - сказал пресс-секретарь президента РФ. По его словам, пресс-конференция по итогам встречи лидеров не планируется.

Также в течение дня у президента состоится ряд внутренних рабочих встреч.