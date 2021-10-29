Путин назначил Андрея Лопухова новым послом России на Мальте

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла России на Мальте Владимира Малыгина и назначил новым послом Андрея Лопухова. Соответствующие указы главы государства опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Освободить Малыгина Владимира Ардалионовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Мальта", - говорится в одном из документов.

"Назначить Лопухова Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мальта", - отмечается во втором указе.

Согласно информации на сайте МИД РФ, Лопухов родился в 1958 году. В 1980 году окончил МГИМО МИД СССР, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса, присвоенный в сентябре 2014 года. Владеет английским и французским языками.

В системе МИД Лопухов работает с 1980 года. С октября 2017 года занимал пост директора департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел.