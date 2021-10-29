Москва и Душанбе подтвердили намерение координировать действия по Афганистану

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в пятницу по телефону подтвердили намерение координировать усилия по ситуации в Афганистане.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также подготовки к предстоящим в ближайшие месяцы мероприятиям на высшем и высоком уровнях. Подтверждена линия на координацию усилий по вопросам ситуации в Афганистане с учетом решений сентябрьских саммитов ОДКБ и ШОС и результатов встречи в московском формате 20 октября", - говорится в сообщении МИД РФ.