В пресс-службе главы Саратовской области прокомментировали слухи об отставке Радаева

ТАСС, 29 октября. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев работает в своем обычном графике, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о его возможной отставке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

В пятницу "Ведомости" со ссылкой на источники в Госдуме и администрации президента сообщили, что Радаев не пойдет на третий губернаторский срок и может уйти в отставку осенью 2021 года или весной 2022 года.

"Радаев работает в обычном графике, срок полномочий губернатора истекает в 2022 году", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Радаев в декабре 2007 года избран депутатом Саратовской областной думы четвертого созыва, 23 марта 2012 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области, 5 апреля того же года официально вступил в должность. 17 марта 2017 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области до вступления в должность лица, избранного главой региона. 21 сентября 2017 года Радаев, победивший на выборах главы региона, вновь официально вступил в должность губернатора Саратовской области.