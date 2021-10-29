Путин и Ниинистё обсудили отношения России и ЕС, Украину и безопасность на Балтике

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё вопросы двусторонних отношений, а также отношения РФ и ЕС, ситуацию на Украине и безопасность в районе Балтики, сообщил журналистам по итогам переговоров пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся весьма конструктивный и полезный разговор двух президентов. Подробно проговорили все аспекты двухстороннего российско-финляндского сотрудничества", - рассказал Песков. Он отметил, что в этом контексте речь также заходила о предстоящем прекращении экспорта из России необработанного леса с 1 января 2022 года. Эта проблема весьма актуальна для финских деревообрабатывающих предприятий. Обсуждались различные пути взаимодействия в этой сфере", - сообщил представитель Кремля.

По его словам, президенты также говорили о "возможном расширении использования Сайменского канала", а также "состоялся детальный обмен мнениями по теме отношений между Россией и ЕС с упором на сектор энергетики". "Затрагивалась тема Украины и обсуждалась в целом безопасность в районе Балтики", - добавил Песков.

В качестве президента Финляндии Ниинистё приезжает в Россию в одиннадцатый раз. В последний раз Путин и его финский коллега проводили встречу в августе 2019 года в Финляндии. 17 сентября Путин и Ниинистё провели телефонный разговор, во время которого обсуждали сотрудничество двух стран, ситуацию в Афганистане и некоторые другие международные вопросы.