Небензя: десятки российских дипломатов не могут продлить американские визы

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Ситуация с выдачей американских виз российским дипломатам несколько улучшилась в этом году, но пока еще десятки из них не могут продлить свои визы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Что касается вопроса виз, то тут есть какой-то фрагментарный прогресс, но проблема в целом не решена. Дюжины моих коллег не могут продлить визы. Был случай, когда у моего коллеги умерла мать, он не смог поехать домой, потому что снова визу бы не получил", - привел пример он.

"Хотя должен признать, что в этом году ситуация стала лучше, - продолжал дипломат. - Я лично общался с постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд, которая сказала, что сделает все возможное в этом отношении".