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Небензя заявил, что Россия не снимает с повестки саммит "пятерки" СБ ООН

Постпред РФ при ООН отметил, что саммит состоится, "когда все стороны будут готовы"

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Россия не снимет с повестки дня подготовку к саммиту "пятерки" Совета Безопасности ООН, однако конкретных дат пока нет. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Сначала была эпидемическая обстановка, но тему мы не сняли с повестки дня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил об этом на заседании высокого уровня, - сказал Небензя. - <...> Когда все стороны будут готовы к такому саммиту, тогда он состоится".

"Есть не то что противящиеся стороны, но никакие конкретные даты пока не обсуждаются", - отметил он.

Как заявил 21 октября на заседании международного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин, есть идеи и предложения по поводу того, чем дополнительно наполнить встречу "пятерки".

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РоссияНебензя, Василий Алексеевич
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