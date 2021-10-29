Небензя заявил, что давление на Иран в переговорах по СВПД не работает

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Давление на Иран с целью ускорить переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), как показывает опыт, не работает. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы рады, что наши американские партнеры демонстрируют желание вернуться в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий <…> Иранцев [США] критикуют за то, что они не сильно спешат вернуться на переговоры, - сказал Небензя. - Касательно этого я говорил американским коллегам, что, когда администрация Джо Байдена пришла в Белый дом и они заявили о желании возобновить переговоры по СВПД, вернуться к обязательствам по соглашению, мы призвали их сделать это как можно быстрее".

По словам постпреда РФ, в результате прошло несколько месяцев, прежде чем переговоры возобновились. Дипломат напомнил, что в Иране также прошли выборы.

"Я думаю, что давление на Иран, чтобы ускорить [переговоры], как показывает опыт, не помогает. Мы также призываем их [к переговорам], - отметил Небензя. - Мы должны сесть за стол переговоров и вернуться к сделке. Надеемся, что это скоро произойдет. Есть вопросы между Ираном и МАГАТЭ, надеюсь, что они будут решены и мы перезапустим переговоры".

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Стороны взяли перерыв в работе в конце июня, который затянулся из-за президентских выборов в Иране и формирования нового правительства в этой стране.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД.