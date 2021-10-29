В Мексике открылось четвертое почетное консульство России

МЕХИКО, 29 октября. /ТАСС/. Почетное консульство России, четвертое по счету, появилось в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Об этом в пятницу сообщило посольство РФ на своей странице в Facebook.

"28 октября состоялось открытие почетного консульства России в штате Пуэбла с консульским округом, включающим в себя штаты Пуэбла и Тласкала", - говорится в записи.

"В обязанности нового почетного консула Марии Росенды Хосефины Мартинес Кастильи входят вопросы защиты прав и законных интересов россиян, учет постоянно проживающих в регионе соотечественников, принятие мер по розыску пропавших граждан, оказание содействия в реализации избирательных прав", - сказал корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Андрей Трояновский.

В торжественной церемонии приняли участие посол РФ Виктор Коронелли, представители властей региона и МИД Мексики. Ранее российские почетные консульства в латиноамериканской стране были открыты на курортах Канкун и Акапулько, а также в Гвадалахаре, столице западного штата Халиско.