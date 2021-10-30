Володин в День памяти жертв политрепрессий призвал не допускать искажений истории

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти жертв политических репрессий призвал объективно оценивать события истории, чтобы избежать повторения ошибок прошлого.

"Важно помнить и объективно оценивать трагические события в истории нашей страны. Не допускать искажений и предвзятости. Извлекать уроки. Только так можно избежать повторения ошибок прошлого", - заявил спикер, которого в субботу цитирует сайт Госдумы.

По мнению Володина, в этом заключается "ответственность перед будущими поколениями и долг перед теми, кого уже нет".

В России 30 октября традиционно вспоминают жертв политических репрессий. С 1991 года, когда была учреждена эта дата, были признаны жертвами политрепрессий СССР и реабилитированы почти 125 тыс. человек.

В этот день в Москве пройдут заупокойные богослужения в православных храмах, на Бутовском полигоне столицы прочтут имена расстрелянных узников. Театр Романа Виктюка и Государственный музей истории ГУЛАГа представят совместный проект, в котором артисты озвучат письма репрессированных.