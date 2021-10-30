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Саммит G20 в Риме

Лавров прибыл в Рим на саммит G20

Глава МИД РФ также проведет двусторонние переговоры

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рим для участия в саммите глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20), передает корреспондент ТАСС.

Как заявили в российской делегации, Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И, турецким и французским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Жан-Ивом Ле Дрианом. Кроме того, ожидаются встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Президент РФ Владимир Путин примет участие во встречах саммита по видеосвязи. Его выступление ожидается в двух сессиях: "Глобальная экономика и глобальное здоровье" и "Изменения климата и окружающая среда".

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичТурцияИталияРоссияКитайФранцияВан ИЛе Дриан, Жан-ИвТедрос Аданом ГебрейесусЧавушоглу, МевлютСаммит G20 в Риме
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