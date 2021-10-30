Лавров на встрече с главой ВПП ООН обсудит дальнейшее сотрудничество

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли на полях саммита стран Группы двадцати (G20) предложил обсудить развитие сотрудничества РФ и ВПП ООН.

"Я считаю, очень важно сверить часы и посмотреть, как продвигается наше сотрудничество. За последние годы оно достигло беспрецедентно высокого уровня, и мы готовы его продвигать. Я хотел бы услышать ваши оценки ситуации и проблем и что со своей стороны могла бы сделать Россия для их решения", - сказал он в субботу.

Бизли в свою очередь указал на проблемы, существующие в сфере продовольственной безопасности в Сирии и других странах, которые усугубились с начала пандемии коронавируса. "Мы высоко ценим поддержку России и рассчитываем продолжать наше сотрудничество", - отметил он.