{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Риме

Лавров на встрече с главой ВОЗ заявил о намерении и впредь оказывать поддержку организации

Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь выразил признательность за слова поддержки, которые ранее в своем выступлении высказал президент России Владимир Путин
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом на полях саммита стран Группы двадцати (G20) отметил, что Россия намерена защищать центральную роль организации в международных усилиях в сфере здравоохранения.

"Мы считаем, что необходимо поддерживать ВОЗ и ее центральную роль при любой будущей конфигурации международных усилий в сфере здравоохранения. На саммите "двадцатки" этот вопрос будет обсуждаться, и мы будем четко обозначать, что необходимо полагаться на усилия ВОЗ и поддерживать ее работу", - сказал Лавров.

Гебрейесус в свою очередь выразил признательность за слова поддержки, которые ранее в своем выступлении высказал президент России Владимир Путин.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИталияТедрос Аданом ГебрейесусСаммит G20 в Риме
Саммит G20 в Риме
Лавров на полях саммита G20 провел краткую встречу с главой МИД Аргентины
Сантьяго Кафьеро в начале встречи сообщил российскому министру, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
Читать полностью