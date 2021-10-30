Лавров на встрече с главой ВОЗ заявил о намерении и впредь оказывать поддержку организации

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом на полях саммита стран Группы двадцати (G20) отметил, что Россия намерена защищать центральную роль организации в международных усилиях в сфере здравоохранения.

"Мы считаем, что необходимо поддерживать ВОЗ и ее центральную роль при любой будущей конфигурации международных усилий в сфере здравоохранения. На саммите "двадцатки" этот вопрос будет обсуждаться, и мы будем четко обозначать, что необходимо полагаться на усилия ВОЗ и поддерживать ее работу", - сказал Лавров.

Гебрейесус в свою очередь выразил признательность за слова поддержки, которые ранее в своем выступлении высказал президент России Владимир Путин.