Лавров на полях саммита G20 провел краткую встречу с главой МИД Аргентины

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Группы двадцати в Риме провел краткую встречу с аргентинским коллегой Сантьяго Кафьеро, который в начале встречи сообщил российскому министру, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом сообщила в субботу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Риме состоялась краткая встреча Сергея Лаврова с аргентинским коллегой. Первое, что сказал министр иностранных дел Аргентины, войдя в переговорную: "Спутник!". Привился", - написала дипломат.

До настоящего времени южноамериканская республика получила из России 10 125 655 доз первого компонента вакцины и 4 557 555 - второго. Кроме того, действующая в Аргентине лаборатория выработала 1 179 625 доз первого компонента и 3 580 000 доз второго компонента "Спутника V", которые были изготовлены на основе активного вещества, получаемого из РФ.

Саммит Группы двадцати начался в Риме в субботу и завершится 31 октября.