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Саммит G20 в Риме

Лавров и глава МИД Аргентины обсудили борьбу с пандемией и двусторонние отношения

В начале встречи Сантьяго Кафьеро сообщил главе МИД РФ, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме обсудили вакцинацию аргентинских граждан российским препаратом "Спутник V".

"Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая вакцинацию в Аргентине российским препаратом "Спутник V", а также затронута региональная и международная проблематика", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

В начале встречи аргентинский министр сообщил Лаврову, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V", написала ранее в своем Telegram-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАргентинаРоссияКафьеро, СантьягоСаммит G20 в Риме
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