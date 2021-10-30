Лавров и глава МИД Аргентины обсудили борьбу с пандемией и двусторонние отношения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме обсудили вакцинацию аргентинских граждан российским препаратом "Спутник V".

"Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая вакцинацию в Аргентине российским препаратом "Спутник V", а также затронута региональная и международная проблематика", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

В начале встречи аргентинский министр сообщил Лаврову, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V", написала ранее в своем Telegram-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.