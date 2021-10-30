Захарова заявила, что США ведут дело к разрушению консульских услуг, оказываемых в России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. США исключительно по своей инициативе сокращали число сотрудников на консульском направлении работы своей дипмиссии в России, ведя дело к разрушению услуг по выдаче виз в РФ. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"То, что США сокращали численность их дипломатического состава именно на направлении выдачи виз, - это исключительно и только ответственность, прерогатива и право самих США. Почему они сокращали именно на этом направлении сотрудников? Был бы вопрос, если бы мы не понимали, к чему все идет. А идет все к разрушению консульских услуг США, которые они оказывали на территории нашей страны. Они говорили, что они перераспределяют людей и берут их с консульского направления, отправляют на другие направления и поэтому не могут выдавать россиянам визы. Это же ерунда по одной простой причине: других направлений, которые у них активно бы работали, просто нет", - сказала Захарова.

Так, не заметно активной работы ни на экономическом, ни на политическом, ни на гуманитарном направлениях работы посольства США, причем последнее тесно связано с выдачей виз студентам и организованным группам, отметила Захарова. "То, что они убирали людей с консульского направления, с оказания консульских услуг, они это делали специально, и не надо сейчас делать вид, что якобы плохие русские не дают им возможности выдавать визы", - резюмировала дипломат.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов РФ Москва ввела ограничения на наем диппредставительством США граждан России и третьих стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.

В диппредставительстве тогда отметили, что в ограниченном количестве будут рассматриваться иммиграционные заявления, связанные с жизненно важными, чрезвычайными ситуациями, а также иммиграционные заявления, у которых истекает срок обращения по возрасту заявителя. Как сообщил в августе ТАСС представитель американского посольства в Москве, за неиммиграционными визами россиянам рекомендовано обращаться в диппредставительства США в других странах. С 1 августа посольство США в РФ продолжило работу в минимальном за пять лет составе из 120 сотрудников.