Лавров проводит встречу с итальянским коллегой на полях саммита G20 в Риме

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо проводят встречу на полях полях саммита стран Группы двадцати (G20), передает корреспондент ТАСС.

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме на основной площадке саммита - в Новом дворце конгрессов.

Саммит лидеров Группы двадцати начался в Риме в субботу и завершится 31 октября. Несколько лидеров, включая президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, выступают на форуме по видеосвязи.