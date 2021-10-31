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Саммит G20 в Риме

Лавров проводит встречу с итальянским коллегой на полях саммита G20 в Риме

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо проводят встречу на полях полях саммита стран Группы двадцати (G20), передает корреспондент ТАСС.

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме на основной площадке саммита - в Новом дворце конгрессов.

Саммит лидеров Группы двадцати начался в Риме в субботу и завершится 31 октября. Несколько лидеров, включая президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, выступают на форуме по видеосвязи.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИталияРоссияДи Майо, ЛуиджиСаммит G20 в Риме
Саммит G20 в Риме
Встреч с представителями США на полях G20 у Лаврова не запланировано
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на 31 октября у Сергея Лаврова запланированы встреча с главой МИД Италии, а также участие в мероприятиях "двадцатки"
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