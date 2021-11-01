В Новосибирской области создали должность вице-губернатора по инфраструктурным проектам

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Должность заместителя губернатора для реализации крупных проектов, в том числе за счет инфраструктурных кредитов, учреждена в Новосибирской области. На нее назначен бывший работник мэрии Новосибирска, сообщил на оперативном совещании правительства региона губернатор области Андрей Травников.

"Вы знаете, после одобрения правительственной комиссией заявок Новосибирской области на реализацию мероприятий за счет реструктуризации бюджетных кредитов, за счет инфраструктурных бюджетных кредитов количество подобных объектов, работ, направленных на развитие инфраструктуры - социальной, инженерной, транспортной, - количество таких проектов резко выросло. Нам предстоит напряженная работа до 2024 года, чтобы все средства эффективно были вложены в будущее развитие нашего региона. В связи с тем, что объем работы достаточно большой, он четко выделен в перечень подобных объектов, а также то, что мы потенциально обсуждали формирование такого блока <...> - я с сегодняшнего дня назначаю заместителем губернатора Новосибирской области Романа Александровича Теленчинова", - сказал Травников.

Он отметил, что ранее Теленчинов работал начальником управления строительства и инженерного обеспечения мэрии.

Как сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, благодаря механизму инфраструктурных кредитов регион получит 5,3 млрд рублей на строительство двух объектов первичной медико-санитарной помощи в Новосибирске, инфекционную больницу в области и кампус мирового уровня Новосибирского государственного университета. Также запланировано строительство семи полигонов ТБО и ТКО, в том числе с мусоросортировочной линией, и модернизация систем теплоснабжения Барабинска, строительство газовой котельной и теплосети для присоединения к централизованной системе теплоснабжения города Бердска.