Лавров: РФ не удивлена заключению Венецианской комиссии на закон о "переходном периоде"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Заключение Венецианской комиссии на украинский законопроект о "переходном периоде" не содержит упоминания о подрыве этим документом обязательств Киева по минским соглашениям, и Москва не удивлена данной оценке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что законопроект "прямо запрещает любым украинским политическим, дипломатическим и иным официальным лицам выполнять минские договоренности". "Не стало удивительным: Венецианская комиссия Совета Европы на днях высказала свое позитивное мнение об этом законе. В этом решении ни словом не упомянуто, что закон подрывает обязательства Украины по минским договоренностям и, соответственно, обязательства Киева по выполнению резолюции СБ ООН", - сказал министр.

"Обвинять нас в том, что мы разрушаем территориальную целостность Украины, это нечистоплотно, непорядочно, - указал Лавров. - Ее разрушают те, кто пытается сделать из нее суперунитарное государство с выхолощенными языками национальных меньшинств, прежде всего русским языком, с уничтоженным образованием на русском и на других языках. Это такой неонацистский подход к организации общества".

В минувший четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Венецианская комиссия в своем заключении не стала задаваться принципиальными вопросами о том, насколько украинский законопроект адекватен с точки зрения международно-правовых и политических реалий, а также каким образом он соотносится с минским комплексом мер. По ее словам, комиссию больше интересовало содержание конкретных статей, выработка наставления о том, как закамуфлировать их несоответствие международному праву и конституции Украины и сделать новый документ менее уязвимым для критики.

Внесенный в августе правительством Украины в Верховную раду проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период "после возвращения". В числе прочего документ предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что принятие законопроекта "означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", потому что все положения документа противоречат минским соглашениям. Аналогичного мнения придерживаются в руководстве ДНР и ЛНР.