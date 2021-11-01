Лавров: Россия договаривается с талибами о работе международных гуманитарных структур

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия помогает западным странам договориться с движением "Талибан" (запрещено в РФ) об оказании гуманитарной помощи Афганистану при посредничестве международных организаций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Гуманитарную помощь оказывать надо уже сейчас. Вижу, как западные страны начинают соответствующие взносы делать. Вопрос в том, как эту помощь распределять. Многие не хотят давать ее непосредственно правительству, хотят работать через международные организации. Мы видим в этом резон и помогаем договориться с нынешними властями в Кабуле о том, чтобы разрешили международным организациям, прежде всего гуманитарным организациям, осуществлять соответствующую работу", - сообщил он.

По словам Лаврова, Москва будет и сама оказывать определенное содействие. "Мы поставляем туда и медикаменты, и продовольствие. Также поступают страны Центральной Азии", - отметил он.

Участники встречи в московском формате по Афганистану 20 октября призвали оказать республике неотложную гуманитарную и экономическую помощь для восстановления страны. Стороны также предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции.