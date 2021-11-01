Лавров: талибы не сформировали правительство нацсогласия из-за задержки вывода войск США

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) сочло себя свободным от обязательств формировать правительство национального согласия из-за задержки с выводом американских войск из Афганистана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"По оценкам некоторых американских политологов, из-за того, что Вашингтон не уложился в согласованные сроки вывода войск, так все и произошло. Талибы сочли себя свободными от обязательств формировать какое-то правительство национального согласия", - сказал он.

По словам Лаврова, в Москве понимали, что ситуация в Афганистане "идет к той или иной развязке все годы, пока американцы пытались каким-то образом простимулировать договоренности между афганцами". "Делалось это, я бы сказал, не очень умело. Я не скрываю свою оценку", - добавил он.

Министр отметил, что последняя дипломатическая победа, как ее презентовала еще предыдущая администрация, - соглашение, которое было заключено в Дохе с движением талибов без участия бывшего президента страны Ашрафа Гани. "Оно вызвало, с одной стороны, надежду, что талибы пошли на договоренности. С другой стороны, было много скептических оценок, потому что талибы согласились на создание каких-то общих структур власти в обмен на полный вывод всех иностранных войск к определенной дате, к 1 мая с. г.", - продолжил глава МИД РФ.

"Бывший президент Гани был категорически недоволен этим, так как понимал, что, если это соглашение будет выполнено, то ему придется делиться властью. При всех сценариях он едва ли остался бы первым лицом в новом афганском правительстве. Поэтому он делал все, чтобы всячески тормозить процесс. В итоге американцы задержались", - указал министр.

"Назойливость американцев"

США могут продолжить попытки разместить на территории соседних с Афганистаном стран свою военную инфраструктуру, считает Лавров.

"Зная назойливость американцев, я не исключаю, что они будут продолжать заходить с разных сторон с одной и той же темой. Слышал, что они якобы Индию пытаются убедить предоставить Пентагону какие-то возможности на индийской территории", - отметил он.

По словам Лаврова, президент России Владимир Путин сообщил президенту США Джо Байдену в июне в Женеве, что "Россия категорически против попыток договариваться с центральноазиатскими странами о размещении на их территории части военной инфраструктуры США для того, чтобы наносить при необходимости так называемые загоризонтные удары по территории Афганистана".

Глава МИД отметил, что соответствующие предложения от США поступали и к Пакистану, который отказался, и к Узбекистану, который публично заявил, что их конституция не предусматривает подобного рода действий с размещением военных баз на своей территории. "И киргизы публично, устами президента, сообщили, что не хотят этого", - добавил Лавров.

27 октября министр иностранных дел РФ в видеообращении призвал соседние с Афганистаном страны не допустить военного присутствия на их территории сил США и НАТО.