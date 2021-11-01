В Думе назвали провокацией направление командного корабля ВМС США в Черное море

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что направление флагманского корабля Mount Whitney Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса носит провокационных характер, но Россия всегда готова к любым вызовам.

"Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе", - заявил Картаполов, слова которого приводит ТАСС пресс-служба комитета Думы по обороне в понедельник.

"Однако хочу напомнить Западу, что Россия всегда готова к любым вызовам. Мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море - тем более", - добавил политик.

Шестой флот американских ВМС сообщил в понедельник в Twitter о том, что флагманский корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. 30 октября в Черное море зашел эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США также для совместных операций с силами Североатлантического альянса.