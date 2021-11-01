Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить из партии депутата Марченко

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Комиссия партии "Единая Россия" по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии. Об этом в понедельник сообщил ответственный секретарь комиссии, замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Член фракции "Единой России" Евгений Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую трехлетку. В связи с этим комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить его из "Единой России", - сообщил Ревенко.