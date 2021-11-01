Эксперт: решение по Regnum находится в русле информационной политики Минска

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Решение Министерства информации Белоруссии об ограничении доступа к сайту российского агентства Regnum можно назвать ожидаемым, поскольку оно находится в русле информационной политики Минска, закрывающего все СМИ, которые подвергают жесткой критике политику руководства страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник высказал политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Ситуация с ограничением доступа к сайту агентства "Регнум" была предсказуемой и ожидаемой", - сказал Коктыш. "После того, как Запад декларировал своей целью смену власти в Белоруссии, Минск пошел на закрытие и прекращение регистрации практически ста процентов западных НКО. В Белоруссии в настоящее время закрыт доступ к абсолютному большинству Telegram-каналов, СМИ, которые признаны деструктивными. Так что до Regnum, который от линии жесткой критики белорусской власти по любому поводу не отходил никогда, просто дошла очередь", - отметил он.

"Белорусская власть расценивает этот ресурс как экстремистский, имея на это свои резоны, поскольку Regnum всегда занимал достаточно радикальную и где-то непримиримую позицию по поводу Белоруссии", - сказал политолог и напомнил о том, что в 2018 году журналисты агентства были признаны белорусским судом виновными в разжигании национальной розни.

При этом политолог подчеркнул, что позиции журналистов данного агентства никогда не были выражением позиции Москвы. "У журналистов Regnum есть свое мнение, но оно не совпадает с официальной позицией РФ. Позиция российского МИД звучит совершенно по-другому. И российское внешнеполитическое ведомство критиковало Regnum едва ли не чаще, чем Минск", - подчеркнул эксперт.

В понедельник Министерство информации Белоруссии подтвердило, что ограничило доступ к сайту российского информационного агентства Regnum.