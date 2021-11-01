Эксперт: интересы России не пострадают, если военные удержатся у власти в Судане

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ситуация в Судане, если военные смогут закрепиться у власти, не повлияет негативно на российские интересы в этой стране. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов.

"На мой взгляд, если гипотетически предположить, что военные удержат власть и будут контролировать в дальнейшем ситуацию в Судане, то такая обстановка, по крайней мере, не ухудшит отношения и не будет влиять негативно на российские интересы в Судане", - сказал он.

Эксперт отметил, что перспективы отношений России и Судана во многом зависят от того, как долго военные будут находиться у власти в этом государстве, какие силы могут их сменить в случае проведения выборов. "Насколько военные удерживают власть, будут ли они ее контролировать в дальнейшем, будет ли следующее правительство - если будет выборный процесс - заинтересовано в отношениях с Россией, - все это вопросы неоднозначные", - добавил Долгов.

Аналитик также подчеркнул, что предыдущее правительство Судана придерживалось прозападного курса и это затягивало переговоры между Москвой и Хартумом о размещении российской военной базы в этой стране. "Поэтому и результат их было сложно предсказать. Но переход власти к военным не отразился на этом аспекте российско-суданских отношений", - заметил он.

По словам Долгова, ситуация в Судане продолжает обостряться. "Особенно после ряда манифестаций против военного переворота в Хартуме и других городах страны. Противостояние части военных с силами, представленными в переходном правительстве, привело к такой ситуации после обострения социально-экономического кризиса в государстве, что стало толчком для несогласия части военных с проводимым политическим курсом переходного правительства и взятия ими власти", - добавил собеседник агентства.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, а также отношения между военными и гражданскими властями.