Дипломаты из России и Греции обсудили отношения РФ и ЕС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко и генеральный секретарь греческого дипведомства Фемистоклис Демирис обсудили на политических консультациях в Москве в понедельник положение дел в Восточном Средиземноморье, ситуацию на Балканах, а также тематику отношений России и ЕС.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по международной и региональной проблематике с акцентом на кипрском урегулировании, положении дел в Восточном Средиземноморье и в регионе БВСА, ситуации на Балканах. Затрагивалась тематика отношений Россия - ЕС. Подтвержден настрой на взаимовыгодную координацию на многосторонних площадках, включая ООН, Совет Европы, ОБСЕ и ЧЭС, обмен поддержкой на выборах в их органы", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, стороны обстоятельно проанализировали ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем и высоком уровнях, состояние и перспективы российско-греческого взаимодействия в различных областях. "Особое внимание уделено повестке предстоящих политических контактов, мероприятиям в контексте Года истории, проходящего под патронатом президента Российской Федерации и премьер-министра Греческой Республики в 2021-2022 гг.", - добавили в дипведомстве.

На Смоленской площади указали, что в ходе контактов были подчеркнуты совместные усилия по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекций и ее негативным последствиям. Кроме того, условлено продолжать расширение договорно-правовой базы сотрудничества.