Посол России в Аргентине: мирный атом должен стать частью энергетической трансформации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Возможности использования атомной энергетики в мирных целях должны учитываться в глобальном переходе к более устойчивым энергоресурсам. Об этом заявил в понедельник посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов на открытой лекции на тему "Перспективы X Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".

"Еще один важный вопрос на повестке ДНЯО - это мирное использование атомной энергии. Как вы знаете, мир сегодня находится на стадии глобальной трансформации в сфере энергетики, перехода к более устойчивым и чистым энергетическим ресурсам. На наш взгляд, возможности применения мирного атома должны быть частью этой трансформации, и я надеюсь, что обзорная конференция ДНЯО обеспечит надлежащий политический климат для этого", - сказал он.

Кроме того, посол отметил, что процесс ядерного разоружения в мире сопровождается противоречивыми тенденциями. "С одной стороны, увеличивается потребность ядерного разоружения здесь и сейчас, при этом не берутся в расчет озабоченности в области безопасности стран, обладающих ядерным оружием. С другой, обстановка в области международной безопасности значительно ухудшилась, - отметил он. - Вместе с наблюдаемыми позитивными шагами, такими как продление договора СНВ-3 и возобновление российско-американского диалога в области стратегической стабильности, перед нами по-прежнему стоит множество вызовов".

Феоктистов подчеркнул, что РФ стремится к сохранению целостности ДНЯО и к равноправному принятию решений в области мировой безопасности. "Россия активно работает над сохранением целостности ДНЯО и над усилением режима нераспространения в мире посредством диалога и решений, принятых на основе консенсуса. У нас конструктивный подход в решении проблем, и мы рассчитываем на такой же подход от наших партнеров", - указал он.

Десятая обзорная конференция участников ДНЯО, перенесенная с мая 2020 года, состоится с 4 по 28 января 2022 года.