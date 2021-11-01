Захарова: "зажим свободы слова" в Латвии стал обыденным в отсутствии должной реакции ОБСЕ

МОСКВА, 1 ноября /ТАСС/. Практика зажима свободы слова и выражения мнений в Латвии давно стала обыденностью при отсутствии должной реакции ОБСЕ на соответствующие инциденты в республике. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Комментируя вынесенный 29 октября Пардаугавским судом Риги обвинительный приговор оппозиционному русскоязычному журналисту Юрию Алексееву сроком на 14 месяцев лишения свободы, дипломат отметила, что вердикт стал "итогом длившегося без малого четыре года процесса, в ходе которого латвийские следственные органы старались сфабриковать дело и отправить "неудобного" для местного официоза журналиста за решетку". "Верится в эти обвинения с трудом. В противном случае обвинительная сторона вряд ли стала бы так рьяно настаивать на переводе судебных слушаний в закрытый для прессы и общественности режим, - продолжила она. - Тут, видимо, важен сам принцип: посадить любой ценой. Надо думать, не в последнюю очередь в назидание другим "строптивым" соотечественникам".

Захарова обратила внимание на "жесткую критику" судебного решения со стороны русскоязычной общественности Латвии, в опубликованном заявлении которой указывается, что предъявленные Алексееву обвинения "сфабрикованы и не отвечают требованиям справедливого судопроизводства", а действия латвийских властей продиктованы "не интересами латвийского государства", а желанием "учинить политическую расправу над русскоязычной общиной страны".

"Сам Юрий Алексеев объявил о своем намерении обжаловать приговор, но уже сейчас понятно, что сделать ему это будет крайне сложно, - подчеркнула официальный представитель МИД. - В Латвии практика зажима свободы слова и выражения мнений давно стала обыденной. В течение одной недели там выдвинули уголовные обвинения в отношении 14 других русскоязычных корреспондентов, лишили лицензии "Первый Балтийский канал", теперь вот еще с одним "возмутителем спокойствия" разобрались. Тенденция очевидна. Как и отсутствие должной реакции ОБСЕ".

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в декабре 2017 года заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению СГБ, на изъятых носителях информации были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.