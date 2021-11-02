Шульгин: Россия особо не надеется на содействие нового правительства ФРГ в деле Навального

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российская сторона не питает особых надежд на получение от нового правительства Германии информации по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом заявил во вторник посол РФ в Нидерландах, постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на онлайн-брифинге.

"Насколько я понимаю, новое германское правительство еще не сформировано. Поживем - увидим. Но то, что мы наблюдаем сейчас, особой надежды не внушает", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Шульгин указал, что Москва предоставила ответ на запрос группы так называемых встревоженных государств - участников ОЗХО по ситуации с Навальным и инициировала встречный запрос. По словам дипломата, "под запись и в присутствии всех членов исполнительного совета ОЗХО" Россия вновь передала "ФРГ, Франции и Швеции целый список вопросов", ответы на которые необходимы, "чтобы завершить доследственную проверку по линии МВД".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.