России неизвестно о поступлении новых данных в ОЗХО по инциденту в Солсбери

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Великобритания не передавала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) новые данные по инциденту с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери, России неизвестно о поступлении какой-либо дополнительной информации. Об этом заявил во вторник посол РФ в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин на онлайн-брифинге.

"Нам неизвестно о предоставлении каких-либо новых фактов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Вместе с тем хочу сказать, что представитель Великобритании не упускает случая, чтобы в ходе заседания руководящих органов [ОЗХО] муссировать тему того, что произошло в Солсбери, Эймсбери, наряду с делом российского блогера. Мы возражаем, все время берем дискуссию, обращаем внимание на то, что Великобритания отказывается выполнять наш запрос по статье 9 [Конвенции о запрещении химического оружия], отказывается отвечать на ноты нашего посольства".

По его словам, российская сторона направила Лондону в общей сложности 80 вербальных нот и ни на одну не получила ответ по существу. Шульгин отметил, что это же касается последнего запроса в адрес Великобритании по делу Алексея Навального. Реакцию британской стороны он назвал "псевдоответом".

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

В октябре Евросоюз решил продлить на год действие санкций в отношении тех, кто, по мнению сообщества, ответственен за распространение и применение химического оружия. В числе находящихся под ограничениями есть и граждане России, в частности Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ".