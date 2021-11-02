Три кандидата подали документы на участие в конкурсе на пост мэра Пензы

ПЕНЗА, 2 ноября. /ТАСС/. Три человека подали заявки на конкурс по замещению должности главы администрации Пензы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской думы.

"Всего было подано три заявки", - отмечается в сообщении со ссылкой на главу города, председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатов Владимира Мутовкина.

В среду члены комиссии проверят документы, представленные кандидатами, и примут решение об их допуске или недопуске к участию в конкурсе.

Глава администрации Пензы, согласно уставу города, избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, подавших заявление на конкурс по замещению должности. Прием документов от кандидатов проходил с 19 октября по 2 ноября. Сам конкурс состоится 8 ноября в ходе внеочередной сессии гордумы Пензы.

Претендовать на должность мэра могут граждане, достигшие 30 лет, имеющие высшее профессиональное образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также не менее трех лет стажа на муниципальной или государственной службе или пяти лет стажа работы по специальности.

Пятнадцатого октября депутаты гордумы досрочно прекратили полномочия мэра Пензы Андрея Лузгина по его заявлению.