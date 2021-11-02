Рябков считает, что США не смогут создать систему ПРО, которая защитит их на 100%

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что США не смогут создать такую систему противоракетной обороны (ПРО), которая бы защитила их на 100%. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс" в онлайн-формате.

"Мы исходим из того, что администрация [президента США Джо] Байдена сможет в будущем серьезно заняться озабоченностями, которые мы связываем с этим вопросом [с ракетной обороной], - отметил Рябков, который выступал на английском языке. - Мы считаем, что было принципиально неверным решением при второй администрации [Билла] Клинтона и затем при администрации [Джорджа] Буша - младшего приступить к созданию того, что сейчас выглядит как глобальная многослойная система ПРО". "Я не думаю, что США смогут создать с помощью этой дорогой системы [ПРО] в различных смыслах этого слова на 100% непроницаемый щит для себя, - сказал он. - В лучшем случае они смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с каких-либо очень конкретных направлений".

По словам дипломата, по мере развития технологий развиваются и новые возможности в инструментарии США, видятся "все более и более опасные ситуации, в которых эти возможности начнут подрывать и обесценивать критические элементы российского стратегического сдерживания". "Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы последовательно верим в связь стратегического нападения и стратегической обороны, - заявил замглавы МИД РФ. - Мы говорим, что надо дать ответ на новое стратегическое уравнение, в котором будут учтены все эти аспекты".

"Мы не должны терять больше времени. Надо сфокусироваться на рамках с верными параметрами и масштабами, которые обеспечат, что ракетная система США служит верным целям и не подрывает принципиальные основы стратегической стабильности", - подчеркнул Рябков.

Россия исходит из того, что нынешняя администрация США сможет заняться российскими озабоченностями в ракетной сфере.

"Мы исходим из того, что администрация [президента США Джо] Байдена сможет в будущем серьезно заняться озабоченностями, которые мы связываем с этим вопросом [ракетной обороной], - отметил Рябков. - Мы считаем, что было принципиально неверным решением при второй администрации [бывшего американского лидера Билла] Клинтона и затем при администрации [экс-президента США Джорджа] Буша - младшего приступить к созданию того, что сейчас выглядит как глобальная многослойная система ПРО".