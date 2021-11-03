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Песков сообщил, что взаимодействие РФ и США по кибербезопасности идет по линии спецслужб

Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не знает деталей по делу, связанному с задержанием в Санкт-Петербурге белорусского хакера Сергея Павловича

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Кремль не знает деталей по делу, связанному с задержанием в Санкт-Петербурге белорусского хакера Сергея Павловича. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связано ли задержание Павловича по запросу США с российско-американскими переговорами по борьбе с киберпреступностью.

"Работа идет по линии спецслужб, поэтому мы не располагаем деталями", - сказал он.

16 июня в Женеве прошла первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности. Кроме того Москва и Вашингтон заявили о планах начать консультации по кибербезопасности. Ранее Песков говорил, что после женевского саммита состоялась целая серия российско-американских консультаций по кибербезопасности, контакты проводятся в закрытом режиме.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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