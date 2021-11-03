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Новый посол Сальвадора вручил замглавы МИД РФ копии верительных грамот

Юрий Павел Сантакрус Пердомо сменил на этом посту Эфрена Арнольдо Берналя Чавеса

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял в среду нового посла Сальвадора в Москве Юрия Павла Сантакруса Пердомо, который вручил ему копии верительных грамот.

"В ходе беседы были углубленно рассмотрены актуальные аспекты развития российско-сальвадорского сотрудничества в различных областях, а также некоторые международные вопросы", - говорится в сообщении МИД РФ.

До назначения Пердомо занимал должность полномочного министра, советника посольства Сальвадора в России. На посту посла он сменил Эфрена Арнольдо Берналя Чавеса, который возглавлял диппредставительство Сальвадора в РФ с декабря 2018 года.

Теги
РоссияСальвадорРябков, Сергей Алексеевич
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