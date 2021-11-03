Захарова: Россия решительно осуждает теракт у больницы в Кабуле

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Москва решительно осуждает теракт у больницы в Кабуле и выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем произошедший вчера, 2 ноября, теракт группировки ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки ИГ) у военного госпиталя в Кабуле, в результате которого погибли, по имеющимся данным, около 20 человек, пострадали более сорока граждан, - указала дипломат. - Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

Как отметила Захарова, российская сторона отмечает также предпринимаемые временным афганским правительством в этой связи "усилия по обеспечению безопасности, по налаживанию нормальной мирной жизни".

Как сообщает AFP, по меньшей мере 19 человек были убиты, еще 50 - ранены в результате нападения 2 ноября на военный госпиталь имени Мухаммада Дауд-хана в Кабуле. В свою очередь иранский телеканал Press TV информирует о 25 погибших. По данным афганских СМИ, нападения совершены боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".