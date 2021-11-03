Захарова: диалог РФ и США по кибербезопасности ведется под эгидой Совбезов двух стран

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон ведут диалог по кибербезопасности под эгидой Советов безопасности двух стран. Об этом в среду заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Диалог между нашими странами по вопросам информационной безопасности действительно ведется. Прежде всего он ведется под эгидой Советов безопасности двух стран", - сказала она.

Дипломат отметила, что на данном этапе не может раскрыть детали конкретного диалога и конкретных обменов информацией в силу их специфики. "Как только и если будет такая возможность отчитаться о проделанной работе, то либо по линии Совбеза, либо по поручению соответствующих структур мы это сделаем", - добавила Захарова.