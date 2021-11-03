Захарова назвала деструктивным навязывание НАТО своей архитектуры безопасности в АТР

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Попытки НАТО навязать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) свою архитектуру безопасности деструктивны. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы полагаем, что попытки НАТО навязать региону свое видение архитектуры безопасности деструктивны и они грозят серьезно дестабилизировать обстановку в АТР", - сказала она.

Захарова отметила, что вопрос о целях НАТО в этой ситуации остается без ответа. По словам представителя МИД РФ, в случае если альянс пытается укрепить безопасность в АТР, то эти действия должны быть согласованы со странами, находящимися в регионе. Если же НАТО пытается нарастить военное присутствие в АТР, то это вызывает вопросы о соответствии международному праву, подчеркнула Захарова.

"Если [НАТО] пытается нарастить военное присутствие альянса в регионе], тогда возникает вопрос относительно соответствия международному праву, собственно, и тем целям, которые альянс ставит перед собой или кто-то ставит перед альянсом, но уж точно это не вяжется с тем, о чем так высокопарно говорят руководители НАТО", - сказала она.

При этом Захарова добавила, что решение проблем Корейского полуострова и Северо-восточной Азии должно осуществляться исключительно политико-дипломатическим путем и носить комплексный характер.